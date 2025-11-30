La maledizione dei Jalisse continua | per la 29esima volta fuori da Sanremo La reazione del duo e la battuta sull’anno prossimo – Il video

Per la ventinovesima volta consecutiva i Jalisse restano fuori dal Festival di Sanremo. Anche per l’edizione 2026, Fabio Ricci e Alessandra Drusian non figurano tra i 30 Big annunciati dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1. Una “tradizione”, ormai, che accompagna il duo sin dalla vittoria del 1997 con “Fiumi di parole”. La reazione non si è fatta attendere: i Jalisse hanno affidato ai social il loro commento, mescolando rammarico e autoironia. «.E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre», hanno scritto in un post pubblicato subito dopo la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

