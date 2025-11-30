La malattia poi il trapianto di midollo Una vita piena anche quando è storta

LA STORIA. Rossana Carrara, a 19 anni la prima diagnosi di leucemia, poi il melanoma. «Non cambierei una virgola». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La malattia, poi il trapianto di midollo. Una vita piena anche quando è storta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mirella e Gilberto: una storia d’amore e di compatibilità, in salute e in “malattia”. Grazie alla scelta di donare il rene al marito e al trapianto che hanno vissuto quasi “mano nella mano” ora stanno bene e riscrivono insieme la parola futuro per la loro grande fami - facebook.com Vai su Facebook

La malattia, poi il trapianto di midollo. Una vita piena anche quando è storta - Rossana Carrara, a 19 anni la prima diagnosi di leucemia, poi il melanoma. Si legge su ecodibergamo.it

Giovanni Scalera, l'ingegnere di Padova che combatte contro la leucemia: «Oggi viaggio e racconto la forza della vita» - Giovanni Scalera, 26 anni, residente a Maserà di Padova, è un giovane che ha trasformato la malattia in una spinta vitale e creativa. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Achille Polonara celebra il suo compleanno dopo il trapianto di midollo osseo: una rinascita da festeggiare! - Achille Polonara festeggia il suo compleanno con una commovente dedica della moglie, dopo aver superato una difficile battaglia contro una grave malattia. Da notizie.it