La magia di Santa Lucia a Montemaggiore Belsito | la cuccìa una tradizione che continua
Montemaggiore Belsito, il 13 dicembre si vive, la giornata di Santa Lucia, è una delle più attese a Montemaggiore Belsito, un paese che si trova nel cuore della Sicilia. La festa è un'occasione per riunirsi in famiglia e gustare i piatti tradizionali preparati con amore e dedizione dalle signore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ASPETTANDO SANTA LUCIA Natale a Chiari – Aspettando Santa Lucia Luci, sorrisi e magie per i più piccoli Lunedì 8 dicembre Piazza Zanardelli Vi aspettiamo per una giornata dedicata ai bambini e alla magia di Santa Lucia, con attività, laboratori - facebook.com Vai su Facebook
La magia di Santa Lucia - Dal 30 novembre al 12 dicembre sotto i portici della Chiesa, sarà presente un’installazione artistica partecipata dove bambini, ragazzi ma anche gli adulti saranno invitati a condividere pensieri, sog ... Riporta ecodibergamo.it
Montemaggiore Montemaggiore Belsito con la sua Cuccia, piatto tradizionale per la festa di Santa Lucia, ricca di antichi sapori di una volta! con la sua Cuccia, piatto ... - Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Secondo blogsicilia.it
"La magia di Santa Lucia, il Natale con i piatti di Parma e di Mantova": i ricordi di Marella Levoni - Prima ancora del 25 dicembre da noi nel mantovano si entra nell’atmosfera delle feste già con la tradizione molto radicata di Santa Lucia. Secondo repubblica.it