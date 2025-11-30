La magia del Natale Si accendono le luci Da piazza Loggia alle vie a Brescia inizia la festa

Si accendono le luci nel centro di Brescia: da ieri, il capoluogo è vestito a festa per il Natale. Ricchissimo il palinsesto, con oltre 150 eventi fino all’Epifania. Un programma articolato, pensato per offrire momenti di festa, cultura e condivisione a tutte le età, che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. La magia del Natale si è accesa ufficialmente ieri in Piazza Loggia, con la cerimonia di accensione delle luminarie cittadine alla presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore con delega alle Attività Produttive, al Turismo, all’Innovazione sociale ed economica e alla Transizione digitale Andrea Poli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La magia del Natale. Si accendono le luci. Da piazza Loggia alle vie a Brescia inizia la festa

Contenuti che potrebbero interessarti

Questa sera l’albero di Natale ha acceso ufficialmente la magia, insieme alle luminarie che avvolgono le nostre piazze e le vie più amate del centro. Un vero spettacolo che trasforma Padova in un intreccio di luci, riflessi e atmosfere da fiaba. Da oggi e per tutt - facebook.com Vai su Facebook

Si accende la festa. Luci e canti di Natale. Subito magia nelle piazze - Ieri l’accensione delle luminarie, con il pulsante premuto dai bambini. Secondo lanazione.it

Si accendono le Luci di Natale ad Atrani - Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 29 novembre, alle ore 18. Lo riporta gazzettadisalerno.it

Natale a Bard, il borgo e il Forte si accendono tra luci e magia natalizia - La magia del Natale arriva fino alla vetta sormontata dal Forte di Bard: videomapping e note musicali celeberrime per far immergere grandi e piccoli nelle Feste ... Riporta siviaggia.it