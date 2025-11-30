La madre di Mark Samson non andrà in carcere | aiutò il figlio a nascondere il corpo dell' ex fidanzata Ilaria Sula

La madre di Mark Samson, il 23enne che il 26 marzo scorso uccise la sua ex fidanzata, Ilaria Sula, è stata condannata a due anni di reclusione per occultamento di cadavere. La donna, Nosr Manlapaz, ha ottenuto il patteggiamento con sospensione condizionale della pena: il giudice ha accolto la sua. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula dopo il delitto. La madre di Mark Samson ha chiesto e ottenuto il patteggiamento: condannata a due anni - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Ilaria Sula uccisa e nascosta in una valigia: la madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione - La madre di Mark Samson ha chiesto e ottenuto il patteggiamento: condannata a due anni. Riporta fanpage.it

Ilaria Sula, la madre di Samson patteggia: due anni di reclusione per aver aiutato il figlio a occultare il cadavere dell’ex fidanzata - Nors Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, il giovane responsabile del femminicidio di Ilaria Sula, ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione per aver aiutato il figlio a occultare ... Scrive corriereadriatico.it

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson patteggia: condanna per occultamento - Nosr Manlapaz ha aiutato il figlio 23enne a nascondere il corpo della ragazza, uccisa lo scorso marzo. tg24.sky.it scrive