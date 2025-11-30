La madre di Mark Samson condannata a due anni aiutò il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula I genitori della 22enne increduli | Ma è finita qui?

È stata condannata a due anni la madre di Mark Samson, il 23enne che uccise l’ex Ilaria Sula con un coltello del pane. È la decisione del gip di Roma per Nors Manlapaz, accusata di occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico in concorso col figlio. La pena è sospesa con la condizionale. La donna originaria delle Filippine, dopo che il figlio la mattina del 26 marzo scorso sgozzò la 22enne nell’appartamento di via Homs nel quartiere Africano, armata di stracci si era messa a pulire meticolosamente la stanza, nel tentativo di eliminare le tracce del sangue uscito copioso dal collo della vittima. 🔗 Leggi su Open.online

