La Madonna di Boltraffio e l’eredità di Leonardo

Ma quest'opera è di Leonardo? È la domanda che in molti si pongono quando si trovano davanti alla Madonna col Bambino conservata presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano. Chi entra in quella sala, prima ancora di leggere la didascalia, lo pensa quasi d'istinto. Le atmosfere morbide, la delicatezza dei volti, la compostezza delle pose, il sapiente uso dello sfumato e della luce creano un'immagine così armoniosa da evocare direttamente lo stile inconfondibile di Leonardo da Vinci. Non sorprende, infatti, che quest'opera sia stata per lungo tempo attribuita al maestro stesso e che per decenni la si sia guardata come "un Leonardo".

