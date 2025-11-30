La lunga indecisione del gatto diventato un animale domestico solo duemila anni fa

Studio su Science dell’università di Tor Vergata. I felini sono arrivati dal Nordafrica via nave e si sono diffusi in Europa al seguito dei legionari romani. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La lunga indecisione del gatto. diventato un animale domestico solo duemila anni fa

