La lunga indecisione del gatto diventato un animale domestico solo duemila anni fa

Repubblica.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Studio su Science dell’università di Tor Vergata. I felini sono arrivati dal Nordafrica via nave e si sono diffusi in Europa al seguito dei legionari romani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

