La lunga attesa è finita | riaperta via dei Velini limite di velocità a 30

Macerata, 30 novembre 2025 – Ieri, finalmente, è stata riaperta via dei Velini a Macerata, in entrambi i sensi di marcia. «Venerdì abbiamo terminato la segnaletica orizzontale e verticale», ha spiegato l’assessore alla manutenzione e riqualificazione Andrea Marchiori. Ma rimane un’area di semi-cantiere: restano alcuni interventi, tra cui l’asfaltatura. Quindi, finché non viene conclusa completamente l’opera, c’è il limite di 30 chilometri orari. «Le operazioni da effettuare – continua –, ovvero l’installazione dei pali della luce, delle barriere (ringhiere) per le banchine di sosta degli autobus e la posa del tappetino di usura (per il quale è preferibile aspettare almeno un mese e mezzo per far consolidare quanto realizzato, e richiede comunque solo un giorno di intervento, compatibilmente col meteo), non interferiscono con la circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

