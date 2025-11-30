la lotta alla plastica bottiglie da riciclare ecco i nuovi compattatori

Un nuovo impulso al recupero della plastica, per un circuito virtuoso che sta raggiungendo sempre più angoli della città. Fermo si sta dotando di ecocompattatori, nuovi, moderni e funzionali strumenti per riciclare e recuperare le bottiglie in plastica, grazie al progetto Recopet. Grazie alla collaborazione fra Corepla, Comune di Fermo e Fermo Asite saranno installati sul territorio comunale diversi eco-compattatori, di nuova generazione per consentire ai cittadini di conferire le bottiglie di bevande in PET e contribuire così al ciclo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

