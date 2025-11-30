La lite in piena notte finisce con una coltellata

Scene di violenza folle e cieca quelle avvenute nelle scorse ore: era notte fonda quando un passante ha notato un diverbio nella zona di Port’Aquila a Trento. I toni dovevano essere particolarmente accesi se si considera che il passante ha allertato la polizia e che, giunti sul posto, gli agenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

Grande dramma a Mondello: una rissa con coltellate davanti alla gelateria, e per i Pm si scala fino a 12 anni e mezzo di carcere in gioco. È successo che una lite (pare per uno scooter…) è degenerata in agguato in piena notte. ? ? Non proprio la passe - facebook.com Vai su Facebook

Lite nella notte finisce a coltellate. Due feriti, uno è in gravi condizioni - Quando erano passate da poco le 3,30, lungo via Aurelia Nord, due persone sono state accoltellate al culmine di una lite. Riporta lanazione.it

Milano, lite familiare finisce in tragedia: uccide il cognato a coltellate. Arrestato un 29enne ecuadoriano - Nella notte i carabinieri Milano Vigentino e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in piazzale Ferrara, dove hanno arrestato un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con ... Secondo affaritaliani.it

A Suzzara la lite a notte fonda fra vicini finisce a coltellate: ventenne sfregiato in testa - Suzzara (Mantova), 12 settembre 2025 – Una lite nel cortile, fra vicini, fra i quali già da tempo non correva buon sangue. Secondo ilgiorno.it