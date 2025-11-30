La ' lista stupri' al liceo di Roma la rabbia delle studentesse e i sospetti su chi sia stato
Ora i genitori e le ragazze coinvolte stanno valutando di presentare una regolare denuncia alle forze dell'ordine contro ignoti. Il caso della ‘lista stupri’ al liceo Giulio Cesare di Roma non sembra finire qui. Un'ondata di sdegno attraversando i corridoi del famoso plesso romano. Quei nomi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al liceo Giulio Cesare di Roma qualcuno ha scritto sui muri del bagno nove nomi e cognomi di studentesse. Nove nomi e cognomi di ragazze vere, compagne di classe e di scuola. E l’ha chiamata così: “Lista stupri”. “Lista stupri”. E no, non è un episodio isolat - facebook.com Vai su Facebook
Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse in un liceo romano. “Proviamo rabbia e frustrazione”, dicono le ragazze. #Tg1 Elena Bigioggero Vai su X
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Secondo tg24.sky.it
“Lista degli stupri” al liceo, a Roma in un bagno dei maschi. L’ira di Valditara: “Indagheremo” - Il collettivo Zero Alibi: “Va combattuta la cultura alla base del messaggio” ... Scrive msn.com
Choc nei bagni del liceo: spunta la lista degli stupri - Valditara: "Fatto grave, ci saranno sanzioni dure" ... Secondo ilgiornale.it