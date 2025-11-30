La Life365eu ancora ko | al Villa Romiti lo scontro salvezza è di Montespertoli
Arriva un’altra sconfitta per la Life365.eu, che tra le mura amiche del Villa Romiti cade contro la Montesport Montespertoli per 1-3 (25-16; 19-25; 17-25; 23-25) al termine di una gara dai due volti.Nel primo set, servono molti palloni per poter rompere l’equilibrio: la prima a provarci è Rita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
