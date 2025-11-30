La lieve forma di schizofrenia? Da due anni prendo medicinali con costanza Ragazze Facili l’ho scritta grazie a Giorgia Cardinaletti | così Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ha lanciato il nuovo singolo “Ragazze Facili”, nella sua versione live contenuta nell’album “ Cremonini LIVE25 ”, che si è attestato al secondo posto della classifica album della Fimi. Poi ci saranno 4 eventi live la prossima estate con il Cremonini LIVE26. “Ragazze facili è una canzone scritta grazie a Giorgia Cardinaletti, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo: il coraggio di amare”, ha affermato Cremonini. In occasione della presentazione di questi progetti, il cantautore si è raccontato alle pagine de Il Corriere della Sera: “La mia è una storia articolata e complessa, con un sottotesto di manipolazione, di costrizione a una realtà che non esisteva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

