La leggenda di Filipe Luís | dal sogno di un bambino alla ‘gloria eterna' col Flamengo da tifoso a tecnico
Dalla Copa Libertadores vinta da giocatore ai successi in panchina, Filipe Luís ha costruito una carriera che sembra una favola: la vittoria nella finale di Lima con il Flamengo è l'ennesima pagina di un viaggio che non avrebbe mai immaginato. Tifoso, giocatore e allenatore: un percorso meraviglioso e degno di un film di Hollywood. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
La leggenda si rinnova: scopri la nuova "Galleria dei Capitani" C'è un filo invisibile che lega ogni trionfo, ogni maglia sudata, ogni esultanza: è il filo della leadership, della passione e dell'appartenenza che i grandi capitani bianconeri hanno saputo tessere. O - facebook.com Vai su Facebook