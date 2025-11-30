La leggenda di Filipe Luís | dal sogno di un bambino alla &#8216;gloria eterna' col Flamengo da tifoso a tecnico

Dalla Copa Libertadores vinta da giocatore ai successi in panchina, Filipe Luís ha costruito una carriera che sembra una favola: la vittoria nella finale di Lima con il Flamengo è l'ennesima pagina di un viaggio che non avrebbe mai immaginato. Tifoso, giocatore e allenatore: un percorso meraviglioso e degno di un film di Hollywood. 🔗 Leggi su Fanpage.it

