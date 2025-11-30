La legge del più forte Roller piegato dal Trissino

Troppo forte. Talmente superiore da chiudere il primo tempo in vantaggio di 5 reti. Il Trissino, tornato a condurre la classifica momentaneamente dopo l’anticipo del venerdì sera, fa letteralmente grandinare gol sull’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, approdato alla sfida al vertice del PalaSomaschini convinto di avere delle discrete carte da giocare. Un bluff molto azzardato, visto che la formazione ospite finirà con l’imporsi 8-2. Il quintetto vicentino, campione d’Italia in carica, ci mette poco per prendere le misure alla porta di Velasquez. Piccoli impiega meno di 120 secondi per scardinare una prima volta la saracinesca biancorossoazzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

