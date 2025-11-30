La Igor Volley suona la quinta di fila | battuta Cuneo
Quinto successo consecutivo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 0-3 Cuneo e prosegue così la propria striscia positiva. Azzurre trascinate da Tolok (top scorer del match, 18 punti) e Alsmeier (10) premiata mvp della sfida.Cuneo in campo con Diop opposta a Signorile, Koulisiani e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
