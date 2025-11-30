La Igor Volley suona la quinta di fila | battuta Cuneo

Novaratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinto successo consecutivo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 0-3 Cuneo e prosegue così la propria striscia positiva. Azzurre trascinate da Tolok (top scorer del match, 18 punti) e Alsmeier (10) premiata mvp della sfida.Cuneo in campo con Diop opposta a Signorile, Koulisiani e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

igor volley suona quintaLa Igor Volley suona la quinta di fila: battuta Cuneo - Quinto successo consecutivo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 0- novaratoday.it scrive

igor volley suona quintaVittoria Igor Volley contro Cuneo, Bernardi: «Disputata una buona partita» - Altra vittoria per la Igor Volley, la quinta consecutiva in tutte le competizioni, con le zanzare che fuori casa superano per 0- Lo riporta lavocedinovara.com

igor volley suona quintaLa Igor Volley torna al Pala Igor: le azzurre ospitano Macerata - La Igor Volley, infatti, è al momento in quinta posizione, a pari punti proprio con Chieri ’76, domenica atteso dal derby torinese contro Monviso. Scrive lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Igor Volley Suona Quinta