di Amelia Zacco Attinge alle estetiche Art Déco il ’Gondolo Serata’ di Patek Philippe, il segnatempo lanciato nel 2006 dalle curve originali e il particolare design che ne definisce l’essenza di orologio da sera, ma che si può indossare anche di giorno se si vuole dare un tocco di eleganza a un look. La Maison, negli anni ha proposto diverse declinazioni del modello, fino all’ultimo ’Gondolo Serata Zèbres’. Una reinterpretazione davvero sorprendente, con il quadrante decorato con un motivo zebrato, ottenuto mediante una tecnica innovativa e raffinata: il quadrante è in cristallo di zaffiro inciso e rivestito di inchiostro su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La grazia animalier di Patek Philippe