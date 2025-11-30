La grammatica | questa sconosciuta regole grammaticali fai da te Lettera

Inviata Simone Billeci - La grammatica italiana, se fosse una persona, probabilmente se ne starebbe in un angolo con un’espressione stanca, chiedendosi dove abbia sbagliato. Non perché sia ostile — anzi, è ricca, musicale e capace di infinita precisione — ma perché noi, instancabili utenti della lingua, abbiamo deciso che le sue regole sono più dei consigli che degli obblighi. Da qui nasce la fioritura delle “regole grammaticali fai da te”, un meraviglioso bricolage linguistico che rivela tutta la nostra creatività. e la nostra disinvolta confusione. L'articolo La grammatica: questa sconosciuta (regole grammaticali fai da te). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it