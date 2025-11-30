La grammatica | questa sconosciuta regole grammaticali fai da te Lettera

Orizzontescuola.it | 30 nov 2025

Inviata Simone Billeci - La grammatica italiana, se fosse una persona, probabilmente se ne starebbe in un angolo con un'espressione stanca, chiedendosi dove abbia sbagliato. Non perché sia ostile — anzi, è ricca, musicale e capace di infinita precisione — ma perché noi, instancabili utenti della lingua, abbiamo deciso che le sue regole sono più dei consigli che degli obblighi. Da qui nasce la fioritura delle "regole grammaticali fai da te", un meraviglioso bricolage linguistico che rivela tutta la nostra creatività. e la nostra disinvolta confusione.

Grammatica? 7 italiani su 10 bocciati - D'altra parte, si parla spesso di analfabetismo di ritorno, nel senso che va e viene, l'ignoranza, e quando ritorna, fa pure paura, come quel fantasma dietro l'angolo nelle notti tempesto ...

Italiani e grammatica, ecco quali sono gli errori più comuni - L'apostrofo, il congiuntivo, la punteggiatura, la declinazione dei verbi, «pultroppo», «propio», «avvolte», «al linguine» e via dicendo ...

I 10 errori grammaticali più comuni commessi dagli italiani - Da italiani disponiamo di una delle lingue più belle del mondo, con una storia millenaria.

