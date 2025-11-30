La gara di solidarietà silenziosa per cinque vite | l’impegno della comunità per una famiglia senzatetto

SAN PIETRO VERNOTICO – Un messaggio che gira di chat in chat: “Se qualcuno può preparare un pasto caldo per una famiglia, una mamma con 4 bambini, lo porti in parrocchia entro le ore 13”. Chi lo legge, ed è in condizioni di farlo, non se lo fa ripetere due volte e prepara leccornie di ogni genere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

