La gaffe del Tg1 durante l’annuncio di Sanremo la foto di Aka7even è sbagliata | Chi è quello? Come ha reagito l’artista – Il video
«No ragazzi, per favore, mi dovete dire chi è quella persona messa al mio posto». A parlare, con un sorriso sul volto e senza alcuna irritazione, è Aka7even, uno dei 30 artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. All’edizione del Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha svelato la lista completa dei big che calcheranno il palco dell’Ariston e il rapper classe 2000 è stato scelto per un brano cantato insieme all’amico e collega Lda. La foto sbagliata e la reazione di Aka7even. Peccato che l’annuncio, atteso da mesi, gli abbia regalato una brutta sorpresa. Mentre Carlo Conti leggeva i nomi dei trenta artisti scelti per il prossimo Festival, il Tg1 faceva scorrere le grafiche con i loro nomi e volti. 🔗 Leggi su Open.online
