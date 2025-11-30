La Francia da rally saluta Francis Vincent
A 76 anni se n’è andato uno dei più forti piloti transalpini tra gli anni ’70 e ’80, capace di arrivare terzo assoluto al Rallye Sanremo 1978. Magro, capelli lunghi neri, uno sguardo che ti penetrava. Per tutti era l’Indiano, per gli elenchi iscritti dei rally anni ’70 era Francis Vincent. Il pilota francese, nato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
