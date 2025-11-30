La Fp Cgil non firma il nuovo contratto della Sanità | Aumenti troppo bassi
La Fp Cgil non firma il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto sanità definendolo “insufficiente” e incapace di rispondere alla crisi di attrattività della sanità pubblica. Secondo il sindacato, la mancata firma riguarda esclusivamente i contenuti economici ricordando il recente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
