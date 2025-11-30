La Fp Cgil non firma il nuovo contratto della Sanità | Aumenti troppo bassi

Udinetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fp Cgil non firma il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto sanità definendolo “insufficiente” e incapace di rispondere alla crisi di attrattività della sanità pubblica. Secondo il sindacato, la mancata firma riguarda esclusivamente i contenuti economici ricordando il recente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fp cgil firma nuovoDavide Farano eletto nuovo Segretario Generale della Fp Cgil Varese - L'Assemblea Generale della Fp Cgil Varese ha eletto Davide Farano come nuovo segretario generale della categoria provinciale, succedendo a Gabriella Sierchio. Segnala varese7press.it

fp cgil firma nuovoFirmato il nuovo contratto per sanitari: “Aumento di 490 euro sullo stipendio” - Sottoscritto il contratto collettivo nazionale per i sanitari, che prevede un aumento di 491 euro sullo stipendio. Da ildigitale.it

fp cgil firma nuovoSanità, niente arretrati nonostante il nuovo contratto per i dipendenti dell'Ulss: «Aumenti troppo bassi» - Attendevano gli arretrati del nuovo contratto nazionale del comparto sanità, firmato il 27 ottobre scorso da ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fp Cgil Firma Nuovo