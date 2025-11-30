La Forza di una Donna si sdoppia | doppio appuntamento quotidiano su Canale 5
A partire dalla prossima settimana, i fan de La Forza di una Donna potranno seguire le vicende di Bahar Çe?meli (Özge Özpirinçci) e della sua famiglia in un doppio appuntamento quotidiano su Canale 5. La soap turca, amatissima dal pubblico italiano, conquista così una nuova fascia oraria per un episodio extra ogni giorno. Dal lunedì 1° dicembre, oltre al tradizionale slot delle 16:05, prima di Amici, le storie di Kadin andranno in onda anche intorno alle 18:10, subito dopo Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi. Questa nuova collocazione dal lunedì al venerdì rappresenta un episodio “bonus” pensato per fare da traino alle ultime puntate di Avanti un Altro! e alla nuova edizione di Caduta Libera, in partenza il 7 dicembre, ricca di novità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
