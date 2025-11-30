La Forza di una Donna raddoppia | Nuzzi accorciato e addio al Grande Fratello

"La Forza di una Donna" si conferma un vero e proprio fenomeno per Canale 5. La soap turca, esplosa in estate e capace di conquistare ogni giorno milioni di spettatori, continua a dominare il palinsesto pomeridiano della rete. Le vicende di Bahar Çe?meli, tra intrighi e colpi di scena, hanno conquistato il pubblico, trasformando la serie in un appuntamento irrinunciabile. Dopo aver trainato a luglio il quiz Sarabanda e, a settembre, sia il talk di cronaca Dentro la Notizia che l'appuntamento del sabato con Verissimo, a partire dal 1° dicembre "La Forza di una Donna" tornerà a dare slancio anche al preserale.

