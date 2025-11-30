La forza di una donna anticipazioni del 1° dicembre | la soap turca raddoppia nel daytime di Canale 5

Cosa succede nella prossima puntata della dizi turca di Canale 5 e come cambia la programmazione del pomeriggio Mediaset. Bahar è davvero pronta a chiudere per sempre con il passato? La risposta arriva nella puntata de La forza di una donna in onda lunedì 1 dicembre su Canale 5, data che segna anche il raddoppio dell'appuntamento nel daytime. La dizi turca infatti sarà in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.05 alle 16.25 e poi ancora, con mezzo episodio, nella fascia 18.25-18.45 pensata per il traino ai quiz del preserale, mentre al sabato resterà la puntata speciale di un'ora tra le 15.30 e le 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

