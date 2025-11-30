In vista del big match con la Pro Sesto, in programma questo pomeriggio, Antonio Andreucci non è intenzionato a rivoluzionare l’undici titolare rispetto a quello visto sette giorni fa a Crema. Sicuramente mancheranno gli infortunati Arlanch, Bertolo e Rossi, mentre Gennari, pur non essendo al cento per cento, sarà della partita. A meno di imprevisti, il numero cinque sarà quindi confermato al centro della difesa, con Cuomo e uno tra Accardi e Venturini a completare il pacchetto arretrato. Nelle ultime due gare ha sempre giocato l’ex Palermo al posto di Bertolo, ma stavolta anche Venturini è in corsa per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La formazione. È scoccata l'ora di Montalto-Russo tandem d'attacco