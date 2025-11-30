La Fiorentina rischia seriamente di andare in Serie B E parte l’autodafé dei calciatori con i tifosi
La Fiorentina rischia seriamente di andare in Serie B. Perde anche contro l’Atalanta rianimata da Palladino Nel 1992-93, la Fiorentina andò in Serie B avendo in squadra gente come Batistuta, Laudrup, Effemberg, Baiano. Tutto nacque da Vittorio Cecchi Gori che improvvisamente esonerò Gigi Radice (il gossip si scatenò) quando la Fiorentina era seconda in classifica. Arrivò Agroppi e fu il disastro. Trentatré anni dopo, potrebbe accadere qualcosa di simile. Ossia la retrocessione della Viola che oggi ha perso anche a Bergamo contro l’Atalanta rianimata da Palladino. La Fiorentina ha pure giochicchiato, ha avuto le sue chance, è stata in qualche modo sfortunata in alcune occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
