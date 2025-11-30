La festa di San Nicola avvio al freddo | l?esposizione della statua e le luci rinnovano il rito

Il freddo e la pioggia hanno condizionato l'avvio della festa del?San Nicola dei baresi?. Non c'è stato il solito bagno di folla ma i fedelissimi non sono mancati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

