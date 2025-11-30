La felicità del piccolo Mozart Ora Alessandro ha un pianoforte tutto per sé | E adesso coltiva il tuo sogno

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 30 novembre 2025 – Il sogno di Alessandro diventa realtà, qui e ora. Un pianoforte nuovo di zecca, bianco e nero come lo immaginava nelle sue fantasie di bambino, è finalmente tra le sue mani. La tastiera scintilla sotto le luci del teatro di Castiglion Fiorentino, e lui la sfiora con la delicatezza di chi sa già di appartenere alla musica. Un pianoforte per il piccolo Alessandro, il videomessaggio di Carlo Conti: "Sono molto orgoglioso di te" La standing ovation del pubblico. Il pubblico trattiene il fiato: Alessandro siede composto sullo sgabello, appoggia le dita, e inizia a suonare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La felicità del piccolo Mozart. Ora Alessandro ha un pianoforte tutto per sé: “E adesso coltiva il tuo sogno”

