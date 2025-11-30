La famiglia nel bosco diventa testimonial involontaria | SOS Utenti chiede un contributo dalla Regione Abruzzo
La storia della famiglia che da anni vive nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, continua a far discutere e, secondo alcuni, avrebbe addirittura trasformato un esperimento di vita alternativa in un inatteso spot per l’Abruzzo. A sostenerlo è SOS Utenti APS, storica associazione impegnata nella tutela dei diritti civili e sociali, che chiede alla Regione di riconoscere alla famiglia un contributo economico straordinario per il ruolo “promozionale” svolto, seppur inconsapevolmente. Negli ultimi mesi la vicenda della famiglia, conosciuta per aver scelto un’esistenza essenziale, immersa nella natura e lontana dai ritmi della società contemporanea, è rimbalzata sui media nazionali e internazionali, generando un interesse crescente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
