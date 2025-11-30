La destra e Pasolini | così lontani così vicini Ma è come italiani che celebriamo la sua eredità

Il 29 dicembre 1959 esce il primo numero di Reporter, “settimanale di varietà, attualità, costume”, e tra i collaboratori troviamo Pier Paolo Pasolini, che cura una rubrica sul cinema. Non si tratta di una rivista qualunque perché il maggiore finanziatore, una sorta di editore dietro le quinte, è Arturo Michelini, l’allora segretario nazionale del Msi. In redazione, guidata da Adriano Bolzoni, tutti sanno chi paga e soprattutto chi ha avuto l’idea di fondare un giornale che oggi chiameremmo di centrodestra, funzionale alla linea “entrante” della Fiamma micheliniana, che anche nella cultura provava a giocarsi un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La destra e Pasolini: così lontani, così vicini. Ma è come italiani che celebriamo la sua eredità

