La deportazione dell’Imam di Torino Shahin e il controllo di polizia su Thiago Avila | la deriva autoritaria dell' Italia meloniana
Due casi emblematici della repressione contro chi sostiene la Palestina In pochi giorni, l'Italia ha mostrato al mondo il suo volto più autoritario: un imam incensurato, Mohamed Shahin, è stato prelevato dalla sua casa di Torino, rinchiuso nel CPR di Caltanissetta e messo in attesa di deporta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
