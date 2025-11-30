La denuncia di Natale Pd per il concerto di Jovanotti a Montesilvano | Non autorizzato l' uso dell' area
La proprietà dell'area di Montesilvano dove è previsto il concerto di Jovanotti nell'estate 2026 non avrebbe utilizzato l'utilizzazione.A denunciarlo è Manuela Natale, consigliera comunale del Pd.«Il sindaco ha annunciato un nuovo concerto di Jovanotti per il 2026 realizzando anche un video che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
