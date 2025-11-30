La democrazia parla giovane Consiglio comunale dei ragazzi Impegno e partecipazione
A Gubbio torna uno dei percorsi più importanti di partecipazione civica dedicati ai giovani: il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR). Con una delibera approvata il 16 ottobre 2025, la Giunta ha deciso di riattivare l’organismo, avviando una sperimentazione biennale per gli anni scolastici 20252026 e 20262027. Lo strumento affonda le radici nello Statuto comunale, che all’articolo 29 riconosce il Consiglio dei Ragazzi come occasione di crescita personale e civica per gli studenti della secondaria di primo grado. Il progetto si ispira anche all’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che garantisce ai più giovani il diritto a essere ascoltati nelle decisioni che li riguardano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La democrazia parla giovane. Consiglio comunale dei ragazzi. Impegno e partecipazione - Obiettivo: sviluppare competenze sociali, lavorare in gruppo e maturare consapevolezza. Come scrive msn.com
Ottant’anni di consiglio comunale: "Un laboratorio di democrazia" - Celebrare gli ottant’anni del consiglio comunale, nella sala in cui è nato il Tricolore, non può definirsi un atto rituale. ilrestodelcarlino.it scrive
Consiglio d’Europa: Forum mondiale della democrazia. Fra i temi la partecipazione politica dei giovani - Seconda giornata di lavoro a Strasburgo per i partecipanti al Forum mondiale della democrazia, l’evento del Consiglio d’Europa che per l’edizione 2025 cerca risposte alla domanda “La democrazia è in ... agensir.it scrive