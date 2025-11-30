La cultura come motore d' innovazione | Alessandra Gambino riceve il Premio Verona Giovani

È Alessandra Gambino, fondatrice e Ceo di OperaLife, la protagonista della 17ª edizione del Premio Verona Giovani, il riconoscimento che il Gruppo Giovani di Confimi Apindustria Verona assegna alle realtà che si distinguono per crescita, innovazione e capacità di valorizzare i talenti emergenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

