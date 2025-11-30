La crisi e la telefonata per annunciare il delitto | cosa sappiamo sul femminicidio-suicidio di Città della Pieve
I familiari di Stefania Terrosi, la 59enne uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis, avevano chiesto alla donna di allontanare l'ex partner e avevano espresso preoccupazione per la sua incolumità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
