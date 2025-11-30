La Consar corre velocissima | a Sorrento arriva la quinta vittoria di fila
La Consar Ravenna si impone anche sul campo della neopromossa Romeo Sorrento, centrando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo il primato in classifica in attesa delle partite di domani. Goi e compagni hanno saputo gestire nel migliore dei modi la partita nei momenti chiave, con Zlatanov. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
