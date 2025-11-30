La confessione di Cremonini | Manipolato dal mio ex manager
" La mia è una storia articolata e complessa con un sottotesto di manipolazione, di costrizione a una realtà che non esisteva ". Cesare Cremonini è senza filtri sulle pagine del Corriere, dove ha parlato apertamente della sua rinascita dopo la rottura con l'ex manager. Nella lunga intervista concessa al quotidiano il cantautore bolognese ha svelato di essersi sentito privato della libertà di fare musica come desiderava da molti anni. Una libertà riconquistata con l'ultimo album " Alaska baby ", uscito nel 2024, che ha segnato il suo secondo esordio. La rottura con l'ex manager. " Il mio ex manager Walter Mameli è stato il mio scopritore, ma mi ha anche imprigionato: vivevo in un castello dorato, però mi era negata la possibilità di avere a che fare con qualunque essere umano che facesse parte del mio ambiente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Peppe Quintale a Ciao Maschio si racconta senza filtri parlando di un suo periodo particolarmente buio e anche delle difficoltà affrontate quando suo figlio era ancora un bambino. Una dolorosa confessione ? - facebook.com Vai su Facebook
Cesare Cremonini: "La mia ex ha scritto della mia vita intima senza considerarmi" - Cesare Cremonini, ospite del podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, si lascia andare a una confessione inedita sulla sua vita privata. Segnala tgcom24.mediaset.it
“Ho scoperto i tradimenti di Cremonini andando a vedere le sue cose. Ma a mio parere non è così privato, nel momento in cui tradisci fai entrare altre persone”: parla ... - “Una ragazza ha scritto un libro, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. Riporta ilfattoquotidiano.it