La comunità in lutto per Mario | Mio fratello portava allegria
Se n’è andato due giorni fa, a soli 41 anni. E Montaione è in lutto: un’intera comunità piange Mario Cellammare e tanti hanno voluto dargli ieri un ultimo saluto. Un 41enne benvoluto da tutti, in paese, che frequentava il centro diurno I Papiri di Certaldo. Sarebbero stati i familiari a trovarlo privo di vita: sul posto è giunta un’ambulanza, ma per Mario non c’è stato niente da fare. La causa del decesso sarebbe da ricercare in un’ asistolia, stando ad i primi riscontri. Adesso, però, è il momento del dolore: Mario lascia il padre Pasquale, la madre Daniela e la sorella Pascale. Ed è alla famiglia che il sindaco Paolo Pomponi ha dedicato un pensiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
