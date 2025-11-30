La collaborazione con l’artista genovese Alessandro Piano Le sculture di AlePiano per il sociale orange
Nella giornata di venerdì la Pistoiese ha presentato la collaborazione con con AlePiano, nome d’arte di Alessandro Piano, artista genovese conosciuto per le sue sculture in resina. Per il club arancione, AlePiano ha realizzato una serie esclusiva di 16 sculture ‘AlterEgo Oscar’, unite a un AlterEgo Maxi, scultura di grandi dimensioni che entrerà a far parte del patrimonio del club. L’opera sarà infatti esposta permanentemente allo stadio Marcello Melani, come simbolo visivo di identità, appartenenza e visione culturale della società. "Voglio ringraziare la Pistoiese perchè mi ha dato la possibilità di raccontare qualcosa di importante – ha detto AlePiano –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
