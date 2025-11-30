La collaborazione con l’artista genovese Alessandro Piano Le sculture di AlePiano per il sociale orange

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di venerdì la Pistoiese ha presentato la collaborazione con con AlePiano, nome d’arte di Alessandro Piano, artista genovese conosciuto per le sue sculture in resina. Per il club arancione, AlePiano ha realizzato una serie esclusiva di 16 sculture ‘AlterEgo Oscar’, unite a un AlterEgo Maxi, scultura di grandi dimensioni che entrerà a far parte del patrimonio del club. L’opera sarà infatti esposta permanentemente allo stadio Marcello Melani, come simbolo visivo di identità, appartenenza e visione culturale della società. "Voglio ringraziare la Pistoiese perchè mi ha dato la possibilità di raccontare qualcosa di importante – ha detto AlePiano –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la collaborazione con l8217artista genovese alessandro piano le sculture di alepiano per il sociale orange

© Sport.quotidiano.net - La collaborazione con l’artista genovese Alessandro Piano. Le sculture di AlePiano per il sociale orange

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Design Week, per Alessandro Enriquez nuova collaborazione con Bassetti - Nuova collezione dedicata alla casa e all’interior design all’interno del concept store Bassetti Home Innovation in Corso Venezia 6, Milano In occasione del Fuorisalone 2024, lo stilista Alessandro ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Collaborazione L8217artista Genovese Alessandro