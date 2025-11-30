La colla delle etichette è un incubo? Ecco come toglierla dai vasetti senza impazzire
Rimuovere i fastidiosi residui di colla lasciati dalle etichette su barattoli di vetro, bottiglie di plastica o contenitori in metallo è uno dei momenti più frustranti del riciclo e del decluttering casalingo. Sembra che la colla sia programmata per resistere a ogni tentativo. Prima di gettare la spugna o peggio, raschiare fino a rovinare il vetro, è essenziale sapere che esistono trucchi semplicissimi e, soprattutto, efficaci che puoi mettere in pratica subito. Prima di iniziare la battaglia, è utile capire se l’etichetta è stata realizzata con una colla removibile, progettata per staccarsi facilmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mi Manda Rai Tre. . Street Food da incubo Come lavorano davvero i venditori di cibo da strada? Rispettano le norme igieniche e le regole sulla corretta conservazione degli alimenti? Prosegue il viaggio di Mi Manda RaiTre insieme ai NAS, alla scoperta dei c - facebook.com Vai su Facebook