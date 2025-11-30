Rimuovere i fastidiosi residui di colla lasciati dalle etichette su barattoli di vetro, bottiglie di plastica o contenitori in metallo è uno dei momenti più frustranti del riciclo e del decluttering casalingo. Sembra che la colla sia programmata per resistere a ogni tentativo. Prima di gettare la spugna o peggio, raschiare fino a rovinare il vetro, è essenziale sapere che esistono trucchi semplicissimi e, soprattutto, efficaci che puoi mettere in pratica subito. Prima di iniziare la battaglia, è utile capire se l’etichetta è stata realizzata con una colla removibile, progettata per staccarsi facilmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La colla delle etichette è un incubo? Ecco come toglierla dai vasetti senza impazzire