La classifica della F1 | tre in 16 punti Mondiale riaperto si decide tutto ad Abu Dhabi

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lusail (Qatar) 30 novembre 2025 –  Max Verstappen vola e con la strategia limite del pit-stop al settimo giro, vince il Gran Premio del Qatar e riapre la corsa al mondiale che diventa ora un affare a tre: Lui, Norris e Piastri che si giocheranno tutto nell’ultima gara. L'olandese batte infatti  Piastri nella gara di ritmo e rimanda il discorso iridato ad Abu Dhabi. Tanta delusione per Oscar Piastri, solo 2°, ma ancora in corsa per il titolo Mondiale, ma il vero sconfitto di questa corsa è Lando Norris. Il leader Mondiale conclude 4°, dietro anche alla Williams di Carlos Sainz e si ritrova con appena 12 punti di margine quando manca una gara alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la classifica della f1 tre in 16 punti mondiale riaperto si decide tutto ad abu dhabi

© Sport.quotidiano.net - La classifica della F1: tre in 16 punti, Mondiale riaperto, si decide tutto ad Abu Dhabi

Approfondisci con queste news

classifica f1 tre 16F1, Classifica Piloti aggiornata: ultimo GP Abu Dhabi, cosa serve a Verstappen per il Mondiale - Max Verstappen trionfa in Qatar ed il Mondiale piloti di F1 2025 si deciderà nell'ultima gara, ad Abu Dhabi, in scena il prossimo weekend. Lo riporta tuttosport.com

classifica f1 tre 16La classifica della F1: in 3 in 16 punti, Mondiale riaperto, si decide tutto ad Abu Dhabi - Norris resta primo a +12, con un podio all'ultima sarà campione; rimpianti per Piastri, ancora in corsa. Riporta msn.com

classifica f1 tre 16F1, tre piloti per un Mondiale: Norris può far festa in Qatar, ecco perché - La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha riacceso la corsa al titolo. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica F1 Tre 16