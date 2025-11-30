La classifica della F1 | tre in 16 punti Mondiale riaperto si decide tutto ad Abu Dhabi
Lusail (Qatar) 30 novembre 2025 – Max Verstappen vola e con la strategia limite del pit-stop al settimo giro, vince il Gran Premio del Qatar e riapre la corsa al mondiale che diventa ora un affare a tre: Lui, Norris e Piastri che si giocheranno tutto nell’ultima gara. L'olandese batte infatti Piastri nella gara di ritmo e rimanda il discorso iridato ad Abu Dhabi. Tanta delusione per Oscar Piastri, solo 2°, ma ancora in corsa per il titolo Mondiale, ma il vero sconfitto di questa corsa è Lando Norris. Il leader Mondiale conclude 4°, dietro anche alla Williams di Carlos Sainz e si ritrova con appena 12 punti di margine quando manca una gara alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
| POSTPARTITA, LA CLASSIFICA Il #Torino sempre fermo a 14 punti in campionato #LecceTorino #SerieAENILIVE #ToroNews - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, notte in testa alla classifica!! Un gol di #Leao porta tre punti ai rossoneri. Un altro match senza subire gol per la squadra di Max #Allegri Vai su X
F1, Classifica Piloti aggiornata: ultimo GP Abu Dhabi, cosa serve a Verstappen per il Mondiale - Max Verstappen trionfa in Qatar ed il Mondiale piloti di F1 2025 si deciderà nell'ultima gara, ad Abu Dhabi, in scena il prossimo weekend. Lo riporta tuttosport.com
La classifica della F1: in 3 in 16 punti, Mondiale riaperto, si decide tutto ad Abu Dhabi - Norris resta primo a +12, con un podio all'ultima sarà campione; rimpianti per Piastri, ancora in corsa. Riporta msn.com
F1, tre piloti per un Mondiale: Norris può far festa in Qatar, ecco perché - La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha riacceso la corsa al titolo. Lo riporta repubblica.it