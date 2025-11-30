La classifica della F1 | tre in 16 punti Mondiale riaperto si decide tutto ad Abu Dhabi

Lusail (Qatar) 30 novembre 2025 – Max Verstappen vola e con la strategia limite del pit-stop al settimo giro, vince il Gran Premio del Qatar e riapre la corsa al mondiale che diventa ora un affare a tre: Lui, Norris e Piastri che si giocheranno tutto nell’ultima gara. L'olandese batte infatti Piastri nella gara di ritmo e rimanda il discorso iridato ad Abu Dhabi. Tanta delusione per Oscar Piastri, solo 2°, ma ancora in corsa per il titolo Mondiale, ma il vero sconfitto di questa corsa è Lando Norris. Il leader Mondiale conclude 4°, dietro anche alla Williams di Carlos Sainz e si ritrova con appena 12 punti di margine quando manca una gara alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

