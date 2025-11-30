La classifica della F1 | in 3 in 16 punti Mondiale riaperto si decide tutto ad Abu Dhabi

Lusail (Qatar) 30 novembre 2025 - Max Verstappen vola e con la strategia limite del pit-stop al settimo giro, vince il Gran Premio del Qatar. L'olandese batte Piastri nella gara di ritmo e rimanda il discorso iridato ad Abu Dhabi. Tanta delusione per Oscar Piastri, solo 2°, ma ancora in corsa per il titolo Mondiale, ma il verso sconfitto di questa corsa è Lando Norris. Il leader Mondiale conclude 4°, dietro anche alla Williams di Carlos Sainz e si ritrova con appena 12 punti di margine all'ultima gara. Il sorpasso su Antonelli nel penultimo giro può però valere oro nel prossimo weekend di gara, l'ultimo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La classifica della F1: in 3 in 16 punti, Mondiale riaperto, si decide tutto ad Abu Dhabi

La classifica della F1: in 3 in 16 punti, Mondiale riaperto, si decide tutto ad Abu Dhabi - Norris resta primo a +12, con un podio all'ultima sarà campione; rimpianti per Piastri, ancora in corsa. Riporta msn.com

Classifica Piloti F1 2025 - Con il procedere della stagione 2025 di Formula 1, la classifica piloti continua a evolversi di gara in gara. Come scrive msn.com

Formula 1, Oscar Piastri vince la Sprint Race in Qatar: Norris 3°, le Ferrari sono lontanissime - L'australiano della McLaren precede sul traguardo George Russell e il leader del Mondiale che domani avrà il primo match- Lo riporta today.it