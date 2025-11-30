La Civitanovese vuole allungare il passo
Sulla scia di due vittorie consecutive, la Civitanovese si presenta al "Della Vittoria" per battere la Jesina nel derby in chiave salvezza. Le due squadre raccontano una storia recente con molte similitudini. Entrambe partite con il piede sbagliato, hanno poi incamerato buoni risultati sempre restando nella zona playout. Tuttavia l’ultimo turno ha sorriso soltanto alla truppa rossoblù, vincente tra le mura amiche sulla corazzata Trodica, mentre i leoncelli sono stati sconfitti ad Urbania. A separarle un solo punto in graduatoria, con la Civitanovese a quota 12 e biancorossi ad 11. Si affrontano la miglior difesa, quella rivierasca con soli 9 gol incassati, contro uno degli attacchi più prolifici, Minnozzi e compagni hanno messo a segno ben 15 centri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
