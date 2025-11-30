Sette nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini saranno premiati oggi alle 19 nella Sala Anfiteatro del Palacongressi, in occasione del Premio Rimini Mundi 2025, che per la prima volta sarà aperto gratuitamente al pubblico. A consegnare i riconoscimenti saranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti. Ospite della serata il cantautore e pianista Raphael Gualazzi (foto), protagonista di un intervento musicale dedicato al valore culturale dei grandi eventi. Con le nuove nomine sale a 62 componenti il "corpo diplomatico" che dal 2008 promuove Rimini nel mondo congressuale internazionale, sostenendo la candidatura della città a ospitare appuntamenti prestigiosi e ad alto contenuto scientifico e professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città incorona i protagonisti della promozione congressuale