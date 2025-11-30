La città in provincia di Como dove ‘mettono i manifesti’ per farti pagare le tasse

Quicomo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagare il giusto, per una città più giusta”. È il messaggio scelto dal comune di Erba per la nuova campagna comparsa sui profili ufficiali dell’ente. Un manifesto digitale con lo sfondo della scuola media Puecher richiama i cittadini alle loro responsabilità in vista della scadenza della tassa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

