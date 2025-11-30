La Cinémathèque Française uno dei cinema più famosi di Parigi è infestato dalle cimici

La Cinémathèque Française, archivio fotografico e cinema storico di Parigi, sarà costretto a chiudere i battenti per un mese, a causa di una disinfestazione da insetti. La decisione arriva dopo le numerosissime segnalazioni da parte degli spettatori, che hanno detto di essere stati morsi da cimici dei letti. Le chiusure riguarderanno sia le tre sale nelle quali vengono proiettati i film, che quella in cui si svolgono lezioni e altre attività educative. Gli spazi espositivi, la biblioteca e il ristorante resteranno invece aperti. A convincere i proprietari della necessità di correre ai ripari sono state le lamentele delle persone che si trovavano alla Cinémathèque per assistere a una lezione dell’attrice statunitense Sigourney Weaver. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

