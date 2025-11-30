La Cina come mediatore in Medio Oriente L’analisi di Jesse Marks
Il Medio Oriente rappresenta ad oggi una delle regioni con la più alta concentrazione di conflitti al mondo, i quali continuano a generare spillover regionali significativi e ripercussioni globali. Negli ultimi anni, la Cina si è proposta con crescente convinzione come mediatore nei conflitti mediorientali, mettendo in campo un modello di mediazione che si distingue in modo netto da quello di altri attori internazionali. Jesse Marks, fondatore del Rihla Research and Advisory, è stato ospite in un seminario organizzato dal ChinaMed Project del Torino World Affairs Institute, in collaborazione con l’Università di Napoli L’Orientale. 🔗 Leggi su Formiche.net
