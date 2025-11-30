La Cgil si prepara allo sciopero generale | l' assemblea pubblica
TORRE SANTA SUSANNA - In vista dello sciopero generale del 12 dicembre prossimo, è stata organizzata un'assemblea pubblica, alla presenza di segretari e delegati delle varie categorie della Cgil. Si terrà domani, lunedì 1 dicembre 2025, alle 17:30 presso l'Auser in via Giotto, a Torre Santa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Assemblea alla AGCO di Breganze con Maurizio Landini, segretario generale della CGIL nazionale in preparazione dello sciopero generale indetto dalla confederazione per il 12 dicembre 2025. Un momento per discutere con i lavoratori e le lavoratrici dei te - facebook.com Vai su Facebook
La Cgil si prepara allo sciopero generale: l'assemblea pubblica - Interverranno segretari e delegati di varie categorie del sindacato, presente anche la portavoce nazionale de "Le radici del sindacato", Eliana Como ... Riporta brindisireport.it
Nuovo sciopero generale in arrivo: i dettagli - Nuovo sciopero generale in arrivo dopo quello dei giorni scorsi organizzato da diverse sigle sindacali (Usb, Cobas, Cub e altri). Scrive genovatoday.it
Cgil verso lo sciopero generale: fisco e sanità al centro delle assemblee in Friuli Venezia Giulia - La Cgil si prepara allo sciopero generale del 12 dicembre, contestando la manovra su fisco, contratti e Sanità. Da udinetoday.it