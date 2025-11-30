La Cgil si prepara allo sciopero generale | l' assemblea pubblica

Brindisireport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRE SANTA SUSANNA - In vista dello sciopero generale del 12 dicembre prossimo, è stata organizzata un'assemblea pubblica, alla presenza di segretari e delegati delle varie categorie della Cgil. Si terrà domani, lunedì 1 dicembre 2025, alle 17:30 presso l'Auser in via Giotto, a Torre Santa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

La Cgil si prepara allo sciopero generale: l'assemblea pubblica - Interverranno segretari e delegati di varie categorie del sindacato, presente anche la portavoce nazionale de "Le radici del sindacato", Eliana Como ... Riporta brindisireport.it

cgil prepara sciopero generaleNuovo sciopero generale in arrivo: i dettagli - Nuovo sciopero generale in arrivo dopo quello dei giorni scorsi organizzato da diverse sigle sindacali (Usb, Cobas, Cub e altri). Scrive genovatoday.it

Cgil verso lo sciopero generale: fisco e sanità al centro delle assemblee in Friuli Venezia Giulia - La Cgil si prepara allo sciopero generale del 12 dicembre, contestando la manovra su fisco, contratti e Sanità. Da udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Prepara Sciopero Generale